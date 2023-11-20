市民盼區內加強成美食電子集中地

【本報訊】深水埗區早年是香港的製衣業中心，現時沿長沙灣道、汝州街、基隆街和大南街一帶，仍有不少售賣與布疋及製衣相關的店舖聚集經營。市建局於今年初進行深水埗地區規劃研究的基線研究，並從規劃層面探討如何彰顯區內原有的時裝業以及其他地區特色和文化，並將合適的方案融合於更新發展的概念藍圖內。

市建局行政總監韋志成表示，當局研究團隊委聘顧問就深水埗的「時裝行業」展開專題探討，分兩階段收集居民及到訪深水埗區的市民對未來重建的意見，亦協助掌握市民到訪深水埗的原因和消費習慣。據顧問收集後的分析所見，首階段中不少受訪市民期待未來的深水埗區應加強成為特色美食、電子及科技產品集中地；同時，亦有認為深水埗屬於布藝、文創集中地，期望日後區內成為本地時裝和設計中心。

而第二階段顧問團隊則邀請了近20個與設計及時裝產業息息相關的商會和從業員協會，包括香港工業總會、香港紡織商會、時裝設計師和與零售相關的企業，以至大專院校和非政府機構等，了解他們對設計及時裝業未來發展的意見和願景。不少持份者認為「基地」提供了新的展覽和培訓空間，但設計業涵蓋眾多領域，長遠而言，認為應透過「地區為本」的規劃更新深水埗這個舊區，釋出更多土地以配合更整全的發展策略和設施配套，包括美化行人街道，及加強地區的連接性和暢達性等，支援「基地」以及設計及時裝業在深水埗的全面發展。

持份者籲地區為本規劃更新 韋指，有關建議將加入在該區的市區更新大綱發展藍圖，望重建除提供既可提升地區環境、居住質素和基建設施水平之外，亦為促進區內時裝行業的長遠發展創造更有利的條件，改善地區經濟，令市區更新工作更具成效及可持續發展。