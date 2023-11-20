經濟疲弱 部分APEC成員研增稅源

【本報訊】環球經濟前景不樂觀，本港財金官員赴美出席亞太經濟合作組織（APEC）會議後稱，與會代表普遍認為，高利率會維持較長時間，全球經濟明年增長將比今年緩慢而且下行風險較高，展望中長期仍疲弱。該官員又指，部分APEC成員正思考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源。

財金官員昨日發表網誌表示，美歐過去幾年央行急促收緊貨幣政策以應對通脹高企，不少經濟體無奈跟隨，短期內較難以寬鬆貨幣政策促進經濟；加上新冠疫情相關開支不少，大部分經濟體連年出現赤字，經濟金融體系韌性變得脆弱，需要重建緩衝的空間，以抵禦突發事件衝擊。

該官員指出，一些例如社福、醫療等必要的開支，可以調整的空間不多，而人口高齡化則令開支增加、稅收減少，加上應對氣候變化的挑戰和進行基建等都需要投資，未來財政挑戰不能輕視。

中美關係影響全球盛衰 他又指，近年地緣政治對全球產業鏈、供應鏈布局造成干擾，中美關係不但牽動兩國的政治和經濟，更影響全球經濟盛衰，APEC與會各成員代表對會議期間中美兩國領導人的會面和促成往後更多溝通感到高興和期待。他更指出，各經濟體代表爭相與中國代表接觸傾談，證明中國國際影響力和地位。

他表示，本港是自由、開放、細小的經濟體，通過參加國際高層會議、交流和觀察，能加深對國際政治和經濟形勢與最新動態的掌握，有助謀劃自身發展和定位，更好發揮「一國兩制」下國際化的特色和獨特優勢。