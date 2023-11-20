港大潛力獨角獸 推智慧城市建設平台

【本報訊】香港大學建築學院MetaBIM研究實驗室培育的首間具潛在「獨角獸」級數的科創企業，推出首個智慧城市超級應用平台，為城市提供一站式更智慧、可持續的解決方案，以改善城市的發展和環境狀況。

該平台「SuperApp」由港大相關科企Llewellyn & Partners Co. Ltd.推出。該平台使用先進技術簡化數據處理流程，優化資料處理能力，整合國際標準組織（ISO）的知識，幫助城市更高效地處理和利用大量的資料。該平台內置了全面智慧化的資產管理系統，利用智慧建築資訊模型技術，幫助管理城市中的各種資產，包括交通設施、物業管理、公共設施等。

將發展至160國家適用 該平台可支援城市實現碳中和目標，幫助各個領域，例如交通、物業管理、公共事業和社區活動等減少碳排放，提高資源利用效率，促進可持續發展。該平台將發展至適用於160個國家，為不同國家和地區的城市解決各自的智慧化和可持續發展挑戰。

該科企最近已完成A輪融資，成功獲得2,500萬元的投資，企業估值達到4.24億元。另外，該科企於本月初與商界簽署合作備忘錄成立合資公司，聯手推動智慧科技和碳管理倡議的創新和發展，主要聚焦於阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯、印尼和其他新興市場。