前眾志副主席鄭家朗獲英政治庇護

鄭家朗

【本報訊】由黃之鋒、周庭及羅冠聰創立嘅香港眾志已經解散，香港國家安全處在今年7月初，以涉嫌干犯《港區國安法》罪行，懸紅100萬元通緝現流亡英國的前眾志常委羅冠聰。同樣身處英國的前眾志副主席鄭家朗昨晚在社交平台上載短片，表示已獲英國批出政治庇護。

曾透露申BNO Visa被拒 鄭家朗在今年7月亦在社交平台上載短片，指申請超過兩年的政治庇護未獲批、BNO Visa又被拒絕，可能無法在英國逗留，感到很迷惘。但日前又在網上預告將有重大事情宣布，原來短片是講述他在9月14日收到政治庇護的面試信，並在同月26日面試，他抵達面試地點時還稱很緊張。在面試後，他透露面試官曾問及他在港發生甚麼事，以及為何覺得留港會有風險？同時亦有問及《港區國安法》。

在面試3個星期後，他到被委託辦理政治庇護申請的律師樓索取結果，最初被律師聲稱申請遭拒，他隨即顯得非常失望，後來律師表明只是「整蠱」，其政治庇護已獲批，他隨即高呼「I love Kingdom」。

鄭家朗曾對傳媒證實在《港區國安法》通過後，他曾一度離港暫避，後來更透過「香港人道援助關懷行動專案」暫居台灣，2022年3月轉赴英國。

鄭家朗已逗留英國一年半，前眾志嘅核心成員已四散，例如被通緝嘅羅冠聰較鄭家朗更早赴英、前秘書長黃之鋒雖已為多宗案件服刑完畢，但涉及民主派35+初選案，至今仍被扣押；前成員周庭因2019年6月21日參與煽惑包圍警察總部嘅未經批准集結被判監10個月，2021年6月刑滿出獄，而同案的前主席林朗彥亦被判監7個月，於2021年4月12日出獄。