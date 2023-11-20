長者日逾2000食肆店舖供優惠

【本報訊】昨日是一年一度的「長者日」，65歲或以上、持長者八達通或包括樂悠咭在內的個人八達通的乘客可免費乘搭港鐵、巴士、渡輪、輕鐵等，但個別特殊路線及站點除外。海洋公園、昂坪360、濕地公園等均有長者優惠措施。今年部分參與機構提供優惠予長者的同行者，鼓勵他們與長者結伴出行。

有長者表示，昨日免費乘渡輪到長洲遊玩，對於長者日能夠免費乘搭公共交通工具感到十分開心。

免費乘車船 老友記樂透 另有長者指，因昨日可免費乘車，故在元朗看到甚麼車就上甚麼車，最終乘車過海到港島。

據長者日活動介紹，海洋公園設有指定人士入場優惠，65歲或以上長者可免費進場，60至64歲人士可以優惠價100元購買原價498元的即日門票。昂坪360則可讓65歲或以上長者及合資格人士以優惠價50元購買原價155元的來回纜車門票（標準車廂）一張。

社會福利署亦表示，「長者日消費優惠」活動有超過2,000間食肆、零售店舖及社企商戶參與，長者咭持有人昨日可享服務折扣或其他形式優惠。