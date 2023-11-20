與精進母公司有聯繫 卓越接手3項目

【本報訊】涉及去年油塘地盤工字鐵塌下、擊斃工人事故的「精進建築工程有限公司」，上月被屋宇署拒絕續期申請，由上周四（16日）起由一般建築承建商名冊除名，不可再承辦工程項目。而精進建築工程有5項正興建、涉及4,900個住宅單位的私人工程須易手，屋宇署日前指其中3個已委聘另一註冊承建商「卓越天工有限公司」繼續工程；而署方就另外兩個項目，即觀塘安達臣道對出測量約份第3約地段第1069號，以及油塘親海駅第1及2期，則尚未收到委聘新註冊承建商通知。

然而翻查資料，卓越原與精進工程、精進建築其母公司興聯集團的註冊地址相同，董事名單亦有重疊情況，出現「換湯不換藥」情況。對此屋宇署解釋指，卓越在上月已更改註冊地址，該公司董事局成員現時亦與上述3間公司董事局不相同，但仍未能釋除公眾的疑慮。

屋宇署又指，已接獲該5個私人發展項目，由相關認可人士提交有關承建商不再受聘進行建築工程通知，及由該承建商進行的建築工程的證明書，證明已進行的建築工程是按《建築物條例》及其規例進行，及交代已完成的建築工程範圍。署方正審核有關文件及報告，並實地視察確保工程符合《建築物條例》規定。署方續指，另一公司「精進建築有限公司」的註冊於今年4月屆滿，屋宇署會在短期內整理好兩宗地盤死亡事故的資料，即去年安達臣道地盤和上個月佐敦地盤，然後盡快將續期申請和地盤意外資料交予承建商註冊事務委員會進行面試及評審，之後署方會按委員會建議審慎決定是否批准其續期申請。