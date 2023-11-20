流標不斷 發展局指無礙造地步伐

【本報訊】近期再有官地流標，反映發展商對本港經濟前景抱不明朗態度。就此發展局局長甯漢豪表明不會因個別地塊流標而放慢造地步伐，不會貿然改變土地用途。而為加快市區舊樓的重建步伐，甯指正研究在交椅洲人工島，接收舊區重建的居民調遷，以及加強樓宇保養維修工作，防患於未然。

對於本港多幅土地流標或零標書，包括港鐵東涌東站項目，甯漢豪表示造地計劃需要時間，要滿足住屋、經濟及社區設施，均需要土地，認為不可能因為目前經濟環境及個別土地流標，便放慢政府的造地步伐；她又指，土地流標跟造地計劃是兩回事，近期的土地流標，認為是由於環球及香港經濟情況稍為疲弱；她指根據過往經驗，每當有土地流標，事隔一段短時間，例如數個月後再推出，視乎當時市況及招標條款有否適當調校，都能成功招標，並強調政府鎖定2048年有7,000幾公頃土地儲備。

研交椅洲人工島接收舊區調遷 至於早前政府提出降低申請強拍門檻，甯漢豪指目的是促成強拍及重建，強調過程中會支援被強拍的小業主，將成立政府辦事處向業主提供資訊及輔導，包括專業估價、貸款及法律服務；又指正研究在交椅洲人工島，接收舊區重建的居民調遷，包括是否由市建局開發部分土地。現時全港有兩成、超過9,000幢大廈屬樓齡50年以上，未來每年增加500多幢，甯強調需要重建及維修「兩條腿走路」，以保障市民的住屋安全。