北都換地 政商鄉黑齊吸金 死撐陽光下進行

港府積極發展北部都會區，容許土地業權人在當局主導下換地發展，引起官商勾結的疑竇，本報以往亦曾接獲讀者爆料，發展區內出現政商鄉黑勾結霸地現象，企圖將北部都會區變成「吸血天堂」。面對公眾疑慮難消，當局仍「死撐」換地計劃「一切都喺陽光之下進行」，表示計劃已收到10多宗申請，有7宗正在處理，當局會公開換地位置。

發展局局長甯漢豪昨日於電台節目表示，《北部都會區行動綱領》下將會提供3,000公頃土地及50萬個單位，粉嶺北、古洞北等地已開始發展，她強調北部都會區「唔係一個願景咁簡單，係發生緊」，目標10年可以提供1,400公頃熟地。

正處理7宗申請 涉9000伙 當局利用「加強版傳統新市鎮發展模式」發展北都會，允許私人土地業權人配合當局規劃下，當局可不收地，改為「原址換地」，即業權人可於新發展區內的指定地塊申請修訂地契，以推行當局屬意的發展，例如將「農地」改劃成「住宅」地發展。甯漢豪表示，古洞北及粉嶺北新發展區的原址換地計劃已收到10多宗申請，部分不符合條件，有7宗正在處理，6宗正商討補地價，一宗已選擇標準金額，共涉9,000伙。她續稱，計劃於今年底截止，若最終未能達成協議，當局便會進場收地。

本報早前曾報道，具政府背景人士及地區官員、鄉紳、前政協及黑幫人士得悉發展計劃後虎視眈眈，密謀在發展區範圍擬建假墳、魚塘和寮屋，霸地自肥，官商鄉黑勾結的疑竇甚囂塵上。甯漢豪表示，私人參與計劃可加快工程，減省當局收地及平整用地的時間及花費，增加政府現金流，指內地開發快速，當中亦有私人參與。她續指，當局會公開換地位置，亦會要求發展商興建社區設施，令社會得到預期的發展，強調「一切都喺陽光之下進行」，希望社會明白並非私人參與就是勾結。

甯漢豪又表示，《施政報告》提出再擴大換地資格，包括當局指明的產業用地，同時允許擁有90%業權土地的持有人參與換地，餘下的10%用地由政府運用公權力收回，當局處理會很小心，必須是指明產業用地地塊。