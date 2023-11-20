醫健：藥到病除：及早診斷心房顫動
心房顫動是心律不齊的一種，其特徵為不規則而快速的心房跳動。心房顫動可根據其持續時間和發作時間長度分為4大類，分別為陣發性、持續性、長期持續性和永久性心房顫動。陣發性心房顫動只會偶爾出現，而其持續時間不多於7天。持續性心房顫動的持續時間則超過7天，往往需要使用藥物或電擊整流以回復正常心律。長期持續性心房顫動是指心房顫動持續超過12個月。而永久性心房顫動的定義為當醫生和患者共同決定不再以藥物或電擊整流去控制持續性心房顫動。
心房顫動發作的時候可能沒有徵狀，但有時候會有心悸、心跳加速、疲勞、暈眩等情況發生，嚴重患者更可能出現心絞痛和呼吸困難。醫生會利用不同方法去診斷心房顫動，包括心電圖和心臟超音波檢查，同時找出造成心房顫動潛在原因。
所有心房顫動的患者都需要使用CHA2DS2-VASc分數作中風風險評估，而高風險患者需要服用抗凝血藥以減低中風的風險。抗凝血藥俗稱薄血藥，用於減少血液形成血塊，防止血管栓塞而造成中風。薄血藥分為華法林和口服直接抗凝血藥，兩者相比之下，華法林與較多食物相沖，服用者需小心控制飲食，否則或會影響其功效。
心房顫動的患者或需要藥物控制心跳速度或心律。控制心跳速度藥物包括β受體阻滯劑、鈣離子通道阻斷劑當中的地爾硫卓（Diltiazem）及維拉帕米（Verapamil），以及地高辛（Digoxin）。某些患者則需要使用起搏器甚至消融術來治療。
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