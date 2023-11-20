醫健：藥到病除：及早診斷心房顫動

心房顫動是心律不齊的一種，其特徵為不規則而快速的心房跳動。心房顫動可根據其持續時間和發作時間長度分為4大類，分別為陣發性、持續性、長期持續性和永久性心房顫動。陣發性心房顫動只會偶爾出現，而其持續時間不多於7天。持續性心房顫動的持續時間則超過7天，往往需要使用藥物或電擊整流以回復正常心律。長期持續性心房顫動是指心房顫動持續超過12個月。而永久性心房顫動的定義為當醫生和患者共同決定不再以藥物或電擊整流去控制持續性心房顫動。