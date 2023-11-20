靜觀認知 改善創傷後壓力症狀近4成

【本報訊】本港經常發生街頭斬人、謀殺案，之前更發生社會事件，大量暴力訊息不斷在網上流傳，可能引發目擊者或觀看相關影片人士出現創傷後壓力症候群（PTSD）症狀。有研究推算，本港出現PTSD症狀的成年人口比例，由2014的4.9%大增至2019年的31.6%，可能對公營醫療系統造成負擔。中大醫學院招募有PTSD症狀人士進行「靜觀」認知治療，有參加者完成8星期課程後，PTSD症狀顯著改善近四成。

中文大學敬霆靜觀研究與培訓中心於2021年展開為期3年的「靜觀課程減低創傷後壓力症候群症狀成效研究計劃」，截至上月已招募55名出現PTSD症狀逾一個月的合資格人士進行8周相關課程，發現靜觀治療平均能改善35%PTSD困擾症狀。中心總監黃仰山表示，靜觀治療概念源自禪定，透過專注自身當下狀態，培養接納自我的心態，計劃正積極招募更多參與者，進一步探討靜觀治療成效。

專家解惑 學員分享經驗 區女士於兩年前遭遇突發事件，之後出現失眠、焦慮、相關事件情景不受控制地在腦海重複等症狀，亦出現自我埋怨心態。她曾參加坊間網上靜觀錄音課程，但進行練習期間出現疑問卻無人解答，覺得不能融入，至今年中參加計劃，有心理學家專業解惑，亦有同組學員分享經驗，完成課程後抑鬱及焦慮症狀均減輕，PCL-5（創傷後壓力症侯群量表-第五版）分數下降了38%，顯示其PTSD症狀亦顯著改善。

黃仰山表示，中大與牛津大學合作，訓練靜觀治療的本地治療師，估計訓練出200至300個治療師。就坊間有不少相關或類似課程。黃指出，參加者最重要確認課程提供者的資歷、有否接受相關訓練，以及確定自身狀態適合參加相關課程，尤其若已確診有精神病問題，更需尋求醫生及專業人士協助及意見。