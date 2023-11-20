63%男士為保面子 焦慮抑鬱拒求醫

手機App自學自療課程 助減壓脫困境 社會上或對男士求助有污名化標籤，因此並非人人都自覺精神不健康而主動求助，令到有需要的男士卻步。有機構藉昨日國際男士日，公布一項調查發現，31%受訪者可被定義為中度及嚴重精神健康風險人士，而63%人指不會找社福機構或專業人士求助，怕被人看不起等。機構指受限於刻板印象和服務宣傳不足，男士欠動機及知識尋找協助，期望透過推出手機應用程式，向怕尷尬的男士提供互動式「自學自療課程」，以及在線上提供專家輔導。

香港心理衞生會在今年1月至9月期間，透過網上及電話訪問1,837名成年男士，透過健康問卷分析他們的精神健康狀況。結果發現，31%受訪者可被定義為中度及嚴重精神健康風險人士，包括9%的受訪者具嚴重精神健康風險。當中接近60%為35至54歲的中年男士，即需要考慮提供臨床介入服務作支援。

調查又發現，有34%受訪者有較高的焦慮症風險；有27%有較高的抑鬱症風險。該會表示，受訪男士最常面對來自工作、經濟、健康、家庭的壓力。不過，63%受訪者稱不會找社福機構或專業人士求助，怕會被人看不起、認為求助是脆弱的表現，又或會感尷尬；亦表示不知道如何或在哪裏獲得幫助，直至事情很嚴重、不是可以他可以處理等的情況下才會去求助。

盼消除求助污名化標籤 該會表示，去年底至今，共接獲49位男士求助，當中12%表示在接受服務前曾有過輕生念頭，情況令人擔心。他們期望能消除對男士求助的污名化標籤，及華人社會中的性別定型等，令更多男士主動求助。而該會亦推出手機應用程式供怕尷尬的男士，提供互動式「自學自療課程」；用戶亦可預約社工或臨床心理學家作線上輔導；或於討論區上分享生活大小事，釋放壓力。

35歲已婚的Eric表示，曾經連續4個月身體容易緊繃，常覺得肚子不舒服，心跳加快，不能專注工作，影響生活。他提到工作上面對沉重壓力，與上司溝通都消耗大量的精力。工作不如意令他身心受損，自信低落，得到關注組織輔導支援後，才能重新認識自己，並改善與上司的溝通，走出困境。