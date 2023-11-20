機場檢值千萬毒品 兩青年被捕

【本報訊】執法人員於上周五聯同海關採取行動，於香港國際機場入境大堂截查兩名剛從泰國回港的男女，並於其行李及背包內，搜出41磚共重14.35公斤的海洛英及約4克大麻，市值約1,100萬元，遂以涉嫌「販毒」拘捕二人。

受招攬從泰國運毒回港 被捕人士包括一名於香港土生土長的19歲泰國籍男子，以及一名18歲本地女子，相信他們是受免費旅遊和不多於10萬元的報酬招攬，聽從販毒集團指示前往泰國接收毒品，再將之偷運到香港販賣，並於當地購買大麻回港吸食。二人現正被扣留調查，他們已被暫控相關罪名，案件將於今日在西九龍法院提堂。

執法部門相信，行動已成功堵截該批毒品流入市面，正調查它們原本到港後的流向。人員重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。另外，若任何人為未成年人獲取，或向未成年人供應或販運危險藥物，該部門有權引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。