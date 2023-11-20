公然賣狗肉開網店 市民怒斥無法無天

內地未設禁令 成主要供港來源 本港早已禁吃貓肉或狗肉多年，法例亦列明任何人不得將貓狗當作食物屠宰或售賣。惟近日竟有人在社交平台開設專頁，懷疑售賣俗稱「香肉」的狗肉，該專頁發布的宣傳圖片更配以卡通狗圖案，及寫上「掛羊頭賣香肉」等字眼，指會「提供新鮮、衞生的香肉」，並明碼實價，提供「貨到付款服務」。有網民曾向該網店查詢，對方稱是香港批發商，狗肉來自內地農場自養。事件引起逾千網民憤怒，紛紛留言指摘店主「無法無天」。漁農自然護理署昨稱，正調查該網店的活動及貼文並搜集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控。

該Facebook專頁於今年10月設立，沒詳細交代網店詳情，目前只在上周五發出兩個相同內容貼文，內容均指「新鮮美味的香肉，提供高品質的肉質和豐富的口感，適合用於各種美食創意」，又強調是「新鮮、衞生的香肉，新鮮當天運，藥材湯香肉煲同砂鍋燜香肉兩種口味選擇」，價錢為兩斤328元，每加一斤150元，稱可貨到付款或者網上轉帳。

而首個貼文原本寫有「狗肉」的字眼，其後改為「香肉」。另有網民問到香肉是否即狗肉，專頁只回覆「懂的自然懂」。據了解，有網民獲對方回覆指是香港的食物批發商，又指「香肉」來自內地農村自養；對方沒有透露在哪區開店，只說可送貨到香港各地，訂貨後一兩天有貨。貼文引起網民激烈回應，收到逾千條留言「鬧爆」，有不少網民大派「嬲嬲」以示不滿，有人更稱已向執法部門舉報；並指摘店主「明目張膽，目無法紀」等。

專頁狂言「上新聞更多客人」 而事件引起廣泛報道後，相關專頁並無收斂且態度更囂張，在貼文下口出狂言指，「多謝大家幫我分享比（畀）更多人知道，黑粉也是粉」，更指「上咗新聞後，我更多流量更加多客人」，強調「一日都唔夠賣」，因此「唔得閒覆你哋同睇留言，努力做到最好味」。漁護署昨指，近日恒常網上巡查，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告貼文，正調查該網店的活動及貼文，並會聯絡執法部門一同跟進。該署強調，絕不容忍有關違法行為，人員已即時展開調查，搜集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控；並提醒市民切勿購買貓狗肉，如發現懷疑違例銷售情況請即舉報。

根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月。

議員倡部門加強打擊走私 議員何俊賢表示，關注懷疑公然網上販賣狗肉情況，又指今年內已不止一次在港發現出售貓、狗肉的情況，促請政府研究現時罰則的阻嚇力是否不足，亦建議加強各部門協作打擊走私活動，同時強化對法例及違法行為的公眾宣傳和教育。

過去本港亦曾發生違法賣狗肉或貓肉事件，今年2月，油麻地新填地街一間持牌新鮮糧食店被揭出售「M肉」、「G肉」等肉類，M為「貓」的國語拼音「mao」，G為「狗」的國語拼音「gou」。其後食環署在店內檢走肉類化驗，證實有貓的基因，涉案負責人承認賣貓肉罪名，被判監禁10星期。

全球不少國家仍保留食用狗肉文化，包括南韓及內地廣西玉林等地。而南韓政府近日決定盡快推動《禁食狗肉特別法》成法，由2027年起全面禁止國內飼養、屠宰、流通及銷售食用狗肉。至於內地，除了廣東深圳及珠海等地，大部分地區食狗肉並不會違法，廣西玉林每年夏至均會舉行荔枝狗肉節。大批愛狗人士每年均會在網上呼籲停止殺戮及食用狗隻，惟經過多年，當地即使面對群眾壓力，至今未改食狗肉風氣。