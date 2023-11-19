離奇車禍亂象多 港人活得心慌慌

香港近年運交華蓋，多麼匪夷所思的事情都會發生。繼最少兩次發生馬路「跌棺材」邪門事件後，昨日香港殯儀館門外又發生離奇車禍。一輛接載奔喪家屬的旅遊巴，忽然失控衝上行人路險直插殯儀館大堂，14人受傷。實際上，不止離奇車禍不絕如縷，瘋狂駕駛更是隔三差五上演，加上高齡司機猶如馬路炸彈，香港變得一步一驚心！更不必說，人蛇禍港，騙案特多，香港不再宜居，令人惴惴不安！

送殯險變送命 車禍發生於昨晨接近11時，一輛旅遊巴於渣華道接載一批送殯家屬後，由左線駛出切入右線之際，疑閃避一輛電單車導致失控，與右線一輛貨車相撞，繼而失控衝上行人路，車頭猛撞香港殯儀館大門石柱，發出隆然巨響，大堂玻璃碎裂散滿一地。當時旅遊巴上的家屬原擬到柴灣歌連臣角送先人「上山」，不料發生意外，直指事發一刻司機完全沒有煞車意識。

今次車禍不禁令人聯想起，本港已最少兩次發生車輛「跌棺材」事件，一次在將軍澳，另一次在西九戲曲中心對出，金銀衣紙散落一地，當時已被吐槽「大吉利是」。今次旅遊巴衝入殯儀館幸無搞出人命，否則送殯變送命，那才是最不堪設想。

儘管港府多年來致力宣揚「路上零意外」訊息，呼籲駕駛者和行人提高警惕，但大小交通意外依然無日無之。同在昨日早上，荃灣楊屋道發生嚴重交通意外，一輛的士失控撞向路旁一輛客貨車，六旬清潔女工慘被捲入的士車底。與此同時，恐怖車禍層出不窮，令人膽戰心驚。例如今年4月，一名持學牌的鐵騎士在沒有有效駕駛執照之下，竟然由屯門寓所駕駛電單車橫越港九新界，駛至干諾道西中山紀念公園對開上天橋支路時招來殺身之禍，懷疑轉線失控撞向旅遊巴，當場翻車倒地，鐵騎士頭部慘遭旅遊巴輾過，爆頭慘死。

至於醉駕、毒駕、酒駕頻繁上演，瘋狂駕駛事件隔三差五出現。君不見，今年7月，將軍澳一輛私家車拒絕警方截查，撞傷一名男警，加速行駛至單車館外失事，剷上路邊花槽石壆再衝入單車徑始停下，男司機涉嫌狂亂駕駛及販運危險藥物被捕。今年10月，長沙灣一輛黑色「寶馬」房車疑行車證過期，與警方展開追逐，寶馬駛至青山道遇「紅燈」遭前車阻路停下，警員擎槍喝令司機落車，惟對方突踩油撞開兩架的士及另一私家車，繼而剷上行人路逆線亡命逃脫。甚至乎，今年5月大埔有便衣警員疑知法犯法，竟然逆線駕車撞傷女途人，反映香港亂象叢生的冰山一角。

自作孽不可活 車禍已叫人步步驚心，騙案一樣失控狂飆。早前的JPEX無牌虛擬幣平台詐騙風暴席捲全城，當局一度風風火火「拉人封艇」，詎料後勁不繼，至今未聞有新進展。一波未平一波又起，執法部門今年首9個月共接獲逾2.9萬宗騙案，相當於每兩宗罪案便有一宗是騙案，損失金額高達50億元，香港儼然淪為詐騙之都。而較早前的數字亦顯示，今年首8個月本港的詐騙案達到25,521宗，按年大升52.2%，佔整體罪案的43.7%。不過短短一個月，騙案再增加約4,000宗，令人咋舌。執法部門破案率低下，顯得束手無策。

面對治安不靖，騙案氾濫，連行街也擔心隨時被車撞倒，偏偏香港仍對假難民有莫大吸引力。昨午有釣魚人士在大嶼山對開海面，發現數名南亞裔男子在雞翼角島上揮手求救，執法人員接報後尋獲4名疑非法入境的南亞漢。事實上，南亞人蛇搶灘攻港絕非新鮮事，僅上月下旬至今，當局已截獲12波非法入境抵港人士，共拘捕逾130人。不難估計，他們被捕後必提出免遣返聲請滯留本港，輕則打黑工，重則與本地黑幫勾結作奸犯科。香港治安每況愈下，假難民「居功至偉」。

自作孽，不可活。香港淪為車禍黑點、詐騙之都、犯罪城市，說到底是港府一手造成。車禍罰則輕微，「車死人」即使被判入獄，大部分刑期短暫，甚至曾有律師駕車撞斃途人，僅被罰款和短暫停牌，毫無阻嚇力可言。何況港府對假難民仁慈，拒絕設立禁閉式難民營，寧願花費大量公帑養大治安毒瘤。在管治質素泥沙俱下之際，詐騙集團大舉入侵本港「搵食」何足為奇！香港愈來愈不宜居，移民潮絡繹不絕，港府無能絕對是關鍵原因！