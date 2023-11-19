龍七公：現實仙樂飄飄 全人藝術教育

常言道，教育工作者是靈魂工程師，用生命影響生命。最近筆者有一個非常震撼的經驗，令我對這教育理念有深刻的體會。早前應中學母校中華基督教會何福堂書院邀請，出席60周年校慶綜藝匯演，欣賞了原創英語音樂劇《大咪與神秘的貓咪王國》及由聲樂隊演出的粵語樂劇《愛在現場、活在愛中》，兩劇演出都超過一小時，同學們載歌載舞，展現演藝才華，加上用心製作的道具、布景和燈光效果，令觀眾沉醉於一晚舞台盛宴，而前者是全英語演出，後者是現場管弦樂伴奏音樂。

刻苦訓練 創造奇迹 參與過話劇的朋友都知道，演出一個多小時的內容，要做到對白準確流利有感情，舞台走位沒有錯漏，再加上舞蹈元素，要花多少時間去練；英語音樂劇還要以英語去表演，對於母校並不是一所國際學校，也不是學業成績標青的英中名校，難度可想而知。如何完成這個「不可能的任務」，筆者請教了負責項目的董老師，是否都是選一些英語水平較佳的同學？老師指話劇社歡迎所有有興趣的同學，英語能力並不是他們的考慮，其中一些主要演員，中一入學時連一些非常簡單的英文單詞都不認識。那是如何讓一些見到英文都皺眉頭的學生演出英語音樂劇呢？關鍵是透過他們的興趣，老師與學生建立關係，再設定目標，然後花時間下苦功，克服一個又一個困難，單字逐個學，對白逐句練。老師說，有些同學真的曾經「練到喊」，但在過程中也漸漸建立起自信心、發掘自己的潛能。負責樂劇的關老師也指出，參與樂劇的同學很多都是來自基層家庭，不少是進入學校後才開始接觸管弦樂器，在短短數年從欠缺基礎到成功演出，同學和老師的努力都相當重要。

劇團成立了6年，每年都有劇團主席，一年又一年，學兄學姊帶着學弟學妹，每星期至少一天話劇訓練，透過承擔不同崗位，提升了責任感。老師為他們設定目標，從參加全港比賽到踏上屯門大會堂公開演出，一步一腳印，在2022年度香港學校戲劇節，母校的英文組和普通話組都打入最後五強評判推介獎，獲得公開演出的機會，特別是在英文組，得獎五強的其餘四隊，都是傳統名校，而何福堂書院則是一班主要來自基層、小學時成績並不特別出眾的同學，透過自強不息，老師春風化雨，最後突圍而出，創造了屬於他們的青春的奇迹，同學們演出時閃亮的眼神，謝幕時忍不住的淚水，家長見證了子女的蛻變成功，說是真實版的《仙樂飄飄》，一點也不誇張。

對於推廣校園話劇藝術，筆者有兩點建議。首先是香港學校戲劇節，為鼓勵更多學校參加，可由現時一階段全港比賽，改為兩階段：先分區比賽，然後再辦全港比賽，分區獲獎學校都可以獲得分區公開演出的機會。其次，鼓勵將更多的科技元素引入戲劇藝術當中，鼓勵同學配合演出效果創造一些小發明，以配合STEAM教育的理念。