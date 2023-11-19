笑看天下：走和平發展道路不會錯

國家主席習近平喺美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，已然成為焦點，連拜登手機有其38年前舊照都被炒作，老朽就唔相信拜登會咁有心，講真，初戀情人張相都未必儲存咁耐，拜登都係為討好習主席而做足「功課」而已，可見中國喺美國心目中，果然有相當斤両。再講吖，連老美都對中國吹暖風，中國周邊嘅「小鬼」例如日本、南韓、菲律賓，無不趁此機會，爭取同習主席握手會談，即使短短10分鐘都好，可見中國喺國際舞台確實耀眼，主辦國風頭也搶埋。

中美同意恢復兩軍高層溝通之際，美國喺台灣問題上依然寸步不讓，國防部長奧斯汀回應時無視北京要求，表明繼續履行武裝台灣嘅承諾；白宮國家安全委員會稱，根據《台灣關係法》，協助台灣具備自衞能力嘅做法不變。拜登任內，對台軍售不斷，閒閒哋都過億美元，2022年售台60枚魚叉反艦導彈、100枚響尾蛇空對空導彈以及監視雷達合約，總價值約11億美元，你話老美對台軍售點會斷捨離！

中國要求美方不支持「台獨」嘅表態要體現喺具體行動上，換言之，起碼唔好「武裝台灣」，否則支持「一個中國」就係廢噏！中國要和平統一台灣，老美就一直要「維持現狀」，阿哥，咁即係「雞同鴨講」啫！中國要打造「三藩市願景」，「台灣問題」卻如一座大山，阻住前進步伐！

事實上，北京堅持走和平發展道路，中國發展嘅根本目的係增進中國人民福祉，而不是取代任何人。要為人民增福祉，就係要大力發展經濟，豐衣足食，讓人民感到幸福。若貿貿然開戰，不論正義與否，必打擊經濟，民生多艱，任誰領導都冇運行。兵者，不祥之器，豈能不慎之又慎！