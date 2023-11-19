冰鑑春秋：賴清德屠殺侯友宜？

民進黨議員王世堅為賴清德吹噓，認為若是將來侯友宜與賴清德上場進行辯論，侯一定會被賴「屠殺」！國民黨智庫執行長柯志恩反唇相譏，說賴清德和侯友宜兩人講話都很無聊，當年的陳水扁能言善道，現在下場如何？會講話根本不是重點。

侯友宜確實缺乏如韓國瑜的群眾魅力與口才，也沒有柯文哲的直接坦率，但侯友宜真的會不如賴清德，慘到被屠殺的地步嗎？從賴清德最近幾場座談會的表現來看，恐怕完全不見得。

過去賴清德被不斷造神包裝，顯得他似乎言詞犀利、充滿理想，是個堅持自我的「台獨金孫」。這次為了選舉，先是從金孫變成了不敢承認台獨理念的龜孫，更糟糕的是，當他直接面對學生的挑戰時，卻充分顯示出他完全是個對國計民生缺乏想法，只能照幕僚意見按表操課，不敢正面回答問題，不是問A答B，就是用反問閃躲，不折不扣地呈現出他不過是個除了「抗中保台」外，甚麼也不會的無知草包！

學生質問弊案，他要求具體指出哪幾件，被在場學生當場洗臉；問他蔡英文745天不受訪，他敢受訪並到立院報告嗎？他不敢承諾受訪，也用接受邀請一定報告來迴避問題的核心。問租金補貼房東不讓申請，賴清德竟叫學生自己去問房東！最誇張的是當學生直指台南諸多黑金勾結的弊案時，賴竟老羞成怒，聲稱都非他擔任台南市長時所發生，要學生去查黃偉哲與郭再欽是甚麼團體！

相關弊案源頭都來自賴清德任市長時，而黃、郭都是民進黨員，賴正是民進黨主席，這種無厘頭的切割法，怎能不讓賴清德成為年輕人的笑柄？就這種低劣的水準，在辯論時還想要屠殺別人？恐怕不待對手攻擊，賴清德就自動爆炸了吧！