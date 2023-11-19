筆下風雲：美國商界如蟻附羶

早已是行禮如儀的APEC峰會，因為一場「習拜會」而舉世矚目。二人展現友好氣氛，外界相信中美關係至少可以「止跌」，但拜登會後再次形容習近平為「獨裁者」，結果又引起中國不滿。

然而，對於美國商界來說，獨裁與否不是問題，有無生意做才是問題，中國絕對是商機的代名詞。君不見，他們為了跟習近平共進晚餐，一張主桌門票高達4萬美元依然被秒殺，「如蟻附羶」可謂最貼切形容。美媒報道，和習近平同桌的有蘋果CEO庫克、貝萊德集團營運長Goldstein、黑石創辦人Stephen Schwarzman、橋水基金創辦人達利奧、KKR共同執行長Joseph Bae、拉斯維加斯金沙集團總裁Robert Goldstein，聯邦快遞、NIKE公司和Xcoal能源公司高層等，全部有頭有面，星光熠熠。

都說商人無祖國，同時無寶不落。這些巨頭爭相跟習近平食飯，反映他們最真實的思想，就是對中國市場充滿信心。4萬美元對這些人來說只是濕濕碎，若能換來習主席一席交情，他們覺得非常值得。

美西方老愛唱衰中國，不是說中國經濟「急墜」，就是說金融爆煲，但事實勝於雄辯，若然中國經濟真的這麼差勁，這些巨頭還會熱衷於跟習近平套交情嗎？春江水暖鴨先知，這些人絕非泛泛，全部都是見慣風浪的大人物，才不會做蝕本生意。這一餐飯，可謂中國實力的直接反映。

最可笑是，本港一些親西方輿論煞有介事指出，中國經濟唔掂才會放軟姿態向美國示好。如果此說成立，為何美國要配合演出？為何美商巨頭要爭着見習近平一面？美國索性「由得佢死」，不是更符合國家利益嗎？可見這些論點不堪一擊，自相矛盾，站不住腳。