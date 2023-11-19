強詞有理：日本沒信義

有外媒形容，一旦美國的盟友發現華盛頓與北京眉來眼去，他們跑向北京的步伐往往比美國還快。事實確是如此，西方各國都看美國臉色行事，美國說一，他們不敢說二，美國向西，他們不敢向東，完全沒有戰略和外交自主可言，名義上是盟友，實際上就是附庸。日本正是當中的典型，中美元首峰會之後，日本首相岸田文雄隨即與中國國家主席習近平在三藩市會談，可謂亦步亦趨，一刻也不落後。

為了實現這次中日高峰會晤，日方煞費苦心，除了進行最大程度的「院外活動」，其國家安全保障局長秋葉剛男還提前飛到北京商量打點，大有委曲求全的味道。為甚麼？既是為了緊跟美國主子的步伐，也是為了本身政治和經濟利益。

這些年日本充當美國打手，總是衝在反華第一線，公然插手台灣問題和南海問題，在對華晶片等高科技出口管制方面甚至比美國更嚴厲。結果不但沒有為自己帶來任何好處，反而將中日關係推向谷底，更因為出口急跌而導致巨額貿易逆差。再加上排放核污水問題，日本水產對華出口「歸零」，使經濟雪上加霜。

顯而易見，無論是地緣政治方面的考慮，還是經貿利益方面的考量，日本都需要調整對華政策，緩和雙方關係。美國尚且遏制不了中國，何況是日本？這也正是岸田文雄急於與中國領導人會面的真正原因。不過，小日本一向固執而狡猾，他們暫時放軟身段，並不是真心改善中日關係，主要還是打自己的小算盤。在這次中日峰會上，日方胃口可不小，既要求中方立即取消水產禁令，還要求立即撤除在釣魚島附近「日方專屬經濟區海域」設置的浮標，以及早日釋放在華被拘留的日本人，同時還強調台灣海峽和平及穩定的重要性等等。小日本要求多多，卻絕口不提本身的責任，其自私自利可見一斑。

民無信不立，國無信不威，中日關係弄到如此地步，全是日方一手造成，這也正是中方要求日方「必須恪守信義」的主要原因。怕只怕，江山易改，本性難移，要求小日本恪守信義，無異於對牛彈琴。更何況，日本並非一個正常的國家，一切必須聽令於美國，根本身不由己。美國緩和同中國的關係，日本自然要跟隨，一旦美國對華政策又轉趨強硬，日本也必然會變臉，這種國家毫無國格，更沒甚麼信義可言。