坦言集：政治意義

拜登與習近平在三藩市的會面，政治意義大於實際內容。會談代表溝通，但沒有真正談判，因而兩國主要爭議的問題都不在公開討論之列。有提及台灣，還是各自表述。拜登支持「一個中國」的政治立場，內容性質已變，便是中美矛盾今後重點。會後美國國防部長說會繼續給台灣供應武器，正是給拜登的「一個中國」立場作出權威的詮釋。在台灣問題上沒有共識，只是還未到破裂衝突之時，各自表述掩蓋分歧，卻無妥協。

「習拜會」僅餘雙方暫緩衝突的政治意義，氣候問題、毒品問題應歸技術官僚處理，哪用國家元首在國際場所拉雜來進行磋商？中美矛盾在習拜會後不會消除，但可能暫時不會進一步激化，兩國都可以在劍拔弩張的緊張形勢中抽身而出，應對各自內外的危機或挑戰。政治意義是暫時休戰，底下還可有各種動作，不是兩國和好，友好合作。

這樣的暫時休戰，至少可維持至明年美國總統選舉之時，總統之位換人，政策自變。拜登連任成功的話，對中國可能又是另一副嘴臉。在會談營造友好氣氛之際，拜登還可再稱習近平為「獨裁者」，其仇華仇共之心暴露。與華休戰，不過是為勢所逼，不是他和他代表的勢力所心甘情願。也因此，若美國現時面對的內外危機與挑戰，在近期有所緩減的話，對華政策亦可能會變。拜登政府並沒有詳細謀定的對華戰略，總的方向在美國是抑制打擊中國的發展，但具體的手段與策略，美國各黨各派都有差別。在對付中國的大前提下，可急可緩，可經濟、金融，也可全方位的攻擊。拜登政府與民主黨還在摸索對華之策，共和黨亦然，美國政府具體的對華政策便容易有變，美國部分利益集團亦爭取推行對它們有利可圖的政策。

即如今次習拜會，美國主動，當然是拜登政府取捨之下的決定，目的不是兩國和好，也不是為了兩國聯手穩定世局，而是純粹美國的利益，為勢所逼，不能不如此。利益是絕對的，美國的問題只是其利益之間的博弈，但國內外形勢也還有拜登政府與主要既得利益者所不能操縱控制，因而有為勢所逼之困。

中國只是順水推舟，借機建設中國的發展和開拓西方以外的全球化空間，對美國虛與委蛇，原則立場不因此而改變，這是以不變應萬變，以堅持原則來對抗欺騙性的Détente（關係和緩或和解）。