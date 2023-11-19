要聞港聞

明愛大廈外牆 煤氣管冒火光

消防及救護車到場救援。（李國健攝） 消防及救護車到場救援。（李國健攝）
消防及救護車到場救援。（李國健攝）
【本報訊】昨日凌晨約2時，執法人員接獲港島半山堅道2號明愛大廈保安員報案，指大廈外牆有煤氣管冒出火光。消防員接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢救熄。煤氣公司職員其後到場，並關上大廈煤氣掣，以便檢查事故原因。事件中無人受傷，亦毋須疏散。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc