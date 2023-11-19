11月19日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月19日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
明愛大廈外牆 煤氣管冒火光
消防及救護車到場救援。（李國健攝）
【本報訊】昨日凌晨約2時，執法人員接獲港島半山堅道2號明愛大廈保安員報案，指大廈外牆有煤氣管冒出火光。消防員接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢救熄。煤氣公司職員其後到場，並關上大廈煤氣掣，以便檢查事故原因。事件中無人受傷，亦毋須疏散。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231119-1119_00176_265/明愛大廈外牆--煤氣管冒火光
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc