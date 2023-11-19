明愛大廈外牆 煤氣管冒火光

【本報訊】昨日凌晨約2時，執法人員接獲港島半山堅道2號明愛大廈保安員報案，指大廈外牆有煤氣管冒出火光。消防員接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢救熄。煤氣公司職員其後到場，並關上大廈煤氣掣，以便檢查事故原因。事件中無人受傷，亦毋須疏散。