打擊酒駕 新界南兩日拘14人

【本報訊】執法人員於上周五及昨日連續兩日凌晨，在新界南總區執行打擊藥後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛行動，並在各區主要幹道設置路障截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊違法駕駛罪行。行動中，人員共拘捕10男3女本地人及一名外籍男子（32至61歲），他們分別涉嫌「酒後駕駛」及「沒有提供呼氣樣本」。

港島發2230張「牛肉乾」 行動期間，人員共向1,600名司機進行酒精呼氣測試。此外，人員共偵測到128輛汽車超速行駛並作出票控，同時亦就其他交通違例事項發出19張定額罰款通知書。另外，人員發現3輛汽車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，遂把有關車輛拖往大欖涌汽車扣留中心作進一步檢驗。

另外，執法人員於上周五進行港島總區交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。行動中，人員共拖走4輛造成嚴重阻塞的違泊車輛，以及發出2,230張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等。

同時，人員利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有13輛違例車輛及偵測到12宗車輛超速個案，將會向相關人士作出檢控。另外，人員發出34張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路，在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路及沒有展示有效的車輛牌照。另外，人員於行動中拘捕兩名本地男子，其中一名36歲男子因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕；另一名31歲男子則被發現為被通緝人士而被捕。