貼嚴打黑的 倍收車資劏客 司機賊喊捉賊

$70索價$150 3拖篋女中伏 社交媒體上周流傳一段懷疑「黑的」兜搭載客的短片，3名女乘客疑在灣仔會展參與展覽離去，各拖着行李篋擬前往灣仔一間酒店並向的士司機問價。不過，即使路程僅4公里，並計及每件行李額外徵費，有的哥卻稱要150元車資，較合理車資高逾一倍，實有違法之嫌，3名乘客最後同意收費並攜行李登車。諷刺的是，涉事的士車尾貼上「嚴打黑的」標語，有網民則譏諷的哥「賊喊捉賊」！

據該段在社交媒體流傳長約一分鐘的短片，顯示一輛的士停在灣仔會展車輛上落客區，車頭則放有「暫停載客」的紙牌，當時旁邊的士站則有十多名市民大排長龍正在候車，但卻沒有的士埋站。期間，有3名各自拖着行李篋的女子，相信剛在會展參與展覽離場，她們見有的士在上落客區，隨即上前向的哥問價，並表示擬前往灣仔區一間酒店，此時對方反問女子乘客人數，其中一人回覆稱有3名乘客後，的哥隨即表示索價150元。

旁人不值所為 拍下的哥容貌 此時3名女子沒有還價，並着司機打開的士尾箱，並把行李篋搬上的士，在旁一名男子疑不值的哥所為，遂着拍攝者拍下的哥容貌。3名女子登車後，片段亦至此為止。而根據網約的士程式顯示，由灣仔會展前往有關酒店，車資介乎44至48元，即使計及3件行李的額外徵費，整體車資亦僅約70元，不過有關的哥卻開出高逾一倍的車資，情況實有違法之嫌。

不過最諷刺的是，片段顯示涉事的士車尾位置貼上「嚴打黑的」的標語，惟的哥卻涉嫌濫收車資，可謂「口裏說不，身體卻很誠實」。片段旋即引來網民議論，有人譏諷的哥「賊喊捉賊」，亦有人戲稱「嚴打黑的，但係我架係紅的」等，均對有關的哥開天索價的行為深感不齒。