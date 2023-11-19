地盤工留醫ICU 年邁母停工照顧

【本報訊】本月11日油麻地渡船街甘肅街交界的中九龍幹線地盤，吊臂車在吊放鋼筋期間，有鋼纜突然斷裂，4名工人被擊傷送院，兩人分別頸脊骨折及腦部受傷，正留醫深切治療部接受治理。其中29歲工人的年邁母親需要停工照顧兒子，另一名31歲男工亦有年邁父母、妻子及兩幼女需要照顧。

工業傷亡權益會前日在社交平台發文指，曾經接觸兩名傷者，其中29歲吳佩明事故後頸椎及脊椎骨折，前日完成手術，情況有待觀察，惟其父母年事已高，平常主要從事散工、兼職，收入不穩，需兒子供養。由於吳傷勢未穩，其母希望這段時間能夠好好照顧兒子，故每天需到醫院探望，而要暫時停工。

另一重傷工人為家庭支柱 另一名重傷工人是31歲的吳偉勝，他當了近10年紮鐵工，是家裏的經濟支柱，需要照顧70多歲的父母、妻子，以及兩名分別10歲和6歲的女兒。工權會稱，吳為「顧家爸爸」；長女兒乖巧，會主動餵妹妹和媽媽吃零食；其妻子則雖看似堅強，但仍對丈夫病情感到擔心。

吳太指，丈夫完成開腦手術後，雖已經恢復意識，但兩人只能簡單交談，丈夫亦暫時無法進食，只能透過鼻喉餵奶。她續指，一想到自己以後的生活，就感到憂心忡忡，只盼望丈夫早日康復出院，高高興興回家。