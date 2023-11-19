機構促政府落實全民退休保障

【本報訊】香港人口老化嚴重，有機構調查發現，逾60%受訪人士擔心未來醫療開支大，過半數人擔心儲蓄不足，更有超過30%人擔心政策有變，未能領取長者生活津貼。近90%受訪市民支持本港設立全民退休保障制度。機構認為，現屆政府須盡快落實推行全民退休保障制度。

逾六成受訪者憂醫療費貴 爭取全民退休保障聯席於7月中旬至9月下旬，訪問1,327名18歲或以上的香港市民，發現有61.3%受訪者擔心醫療開支大，56.3%擔心儲蓄不足，39.6%擔心日常開支大。按年齡分析，青年及中年受訪者最擔心儲蓄不足及住屋開支大，而準退休人士則擔心退休後沒有穩定收入。另有11.1%受訪長者擔心「無嘢做」，反映現有退休保障制度不足，無法安心養老。

符合領取長者生活津貼的受訪長者中，有45.3%稱沒有領取，有16.6%長者為生計繼續工作，卻因入息超過上限而無法領取津貼，更有42.8%在職長者指，即使個人平均月薪低於1萬港元，卻因現時長者津貼需夫婦合併申報，而無法申請。此外，有32.5%受訪者擔心政策有變，未能領取長者生活津貼。

調查機構表示，超過97%受訪者認為，政府有責任盡快落實推行全民退休保障制度，促請現屆政府在任內完成立法的程序。機構又建議，政府須於短期內就長者生活津貼進行改革，包括取消夫婦合併申報等，同時亦須就強積金制度作出改革，設立保證回報，並加強監管。