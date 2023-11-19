團體建議僱主 加薪至少6%

疫後逾六成打工仔增收入 人力仍缺乏 歷經逾3年新冠疫情的洗禮後，打工仔人工終於普遍有得加。港九勞工社團聯會昨日公布「薪酬趨勢及期望調查」結果，發現有逾60%受訪打工仔在過去一年獲加薪，較去年多近一半，平均加幅約為4.5%，但仍有9%人指今年被減薪。勞聯建議，僱主來年加薪應不少於6%。

勞聯今年8月進行調查，訪問不同行業僱員，共收回1,004份有效回應。結果發現，有633名打工仔獲加薪；92人被減薪，以及271人被凍薪，反映普遍受訪者今年受到經濟改善而獲加薪，而凍薪及減薪情況則比去年大幅下降。

調查又發現，有約58%公司正進行大小規模招聘，代表不少行業人力需求殷切。但勞聯憂慮，隨着首批輸入外勞在未來數月抵港工作，本地僱員就業情況將備受考驗。

住屋壓力不跌反升 勞聯表示，社會復常後通脹持續，甲類消費物價指數在2021年9月急升之後，一直維持在高水平，今年9月的指數更高達107.2。此外，市民住屋壓力亦未紓緩，雖然近期整體住宅售價下跌，但是卻被按揭利率上升抵銷，加上整體住宅租金在第三季內再升3%，反映市民的住屋壓力不減反增。

勞聯亦引述其他坊間調查報告，指去年香港僱員薪酬名義上的增長為4%，但實際薪酬增長只有1.8%，低於亞太地區的平均水平2.2%；另有坊間調查反映，本港僱員平均薪酬加幅3.8%，但仍低於大灣區僱員的5.5%，甚或預計來年加薪4.1%，但同樣仍舊低於大灣區的預期加薪幅度5.4%。

隨着經濟復甦，僱員工作量增加。調查亦發現，僱員對來年的薪酬調整水平期望加大。40%受訪者表示，期望來年可加薪4%至6%，整體期望加薪平均值為6.75%。勞聯分析經濟數據、僱員基本生活情況及調查結果，建議2023至2024年度加薪幅度不少於6%。

籲合理待遇留人才 勞聯強調，僱主必須回應僱員的普遍期望「勞有所獲」，合理的薪酬待遇才能提高就業意欲，才能提高市民向上流動的機會，並為企業挽留人才，促進社會和就業質素提升。