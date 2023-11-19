東呼即應：港年丟4億即棄杯 走塑難望外地項背

東呼即應關注環保潮流 兼揭食安隱憂 要符合環保潮流，就必須限制塑膠的使用，但隨着外賣平台興起，加上咖啡奶茶文化普及，不少市民平日逛街會飲杯咖啡、呷啖茶，變相成為耗用膠杯的一分子。《東呼即應》留意到有環保團體聯同大學進行研究，發現港人每年丟棄近4億個即棄咖啡杯！如此驚人的數量不但製造垃圾、對堆填區構成壓力，且膠杯盛載熱飲有機會釋出有害物質，對健康構成隱憂。

其實環保團體幾乎每年都在呼籲減少使用即棄杯，敦促港府落實「走塑」、推動可重用餐具。事關有意見認為，若果6大連鎖餐飲店全數轉用重用杯，每年可以節省約2.2億個即棄杯，相等於減少逾275公斤碳排放及21個標準泳池的食水。那麼飲食業界又是否願意配合，為環保而採用重用杯呢？

業界指重用杯成本高 香港餐飲聯業協會會長黃家和指，過往業界都曾推行使用重用杯，但整體成效不太理想，畢竟牽涉到衞生及食物安全問題，況且食肆回收重用杯後都必須清洗，難免額外耗用人力、增加成本。黃家和認為在環保的大前提下，即使是重用杯都要視乎採用甚麼物料來製造，而物料既要符合環保標準的同時，又要看看供應是否充足，如果是多人使用的，自然就能夠在採購上減低成本。

杯蓋物料遇熱或致癌 撇開即棄杯所造成的環保問題，塑料杯蓋遇熱可能釋出化學物質危害健康，一直是不少人關注的議題。家庭醫生關嘉美表示，由石油副產品所製成的杯蓋若用於熱飲使用，當然並不健康，因為有關製品含有聚苯乙烯等化學物質，遇上熱飲的熱力會被釋出，日後或有致癌的風險。關嘉美指除了健康風險，塑膠產品亦會累積在自然環境當中，終究會禍害人類，建議應盡量採用可循環再用的玻璃杯或不銹鋼杯等。

而事實上，台灣去年7月起陸續落實推動重用餐具的法例，2024年內禁止使用即棄膠杯，反觀香港餐具則遲遲未能實踐走塑，環保團體幾乎每年都在呼籲減少使用即棄杯，希望港府推動本地可重用餐具系統，不過，環保團體不斷呼籲，港府又有沒有回應呢？

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