紅花嶺郊園範圍 周五刊憲

【本報訊】政府2018年公布將近沙頭角的紅花嶺發展成香港第25個郊野公園，根據立法會文件顯示，當局已批准紅花嶺郊野公園範圍，受到法定保護和積極管理的郊野公園總面積會增加約1.2%，將於周五（24日）刊憲，本月29日提交立法會，下年3月1日生效。

文件提到，在本月7日的會議上，行政會議建議，行政長官指令應根據《郊野公園條例》（第 208 章）（《條例》）第14條作出載於附件A的《2023 年郊野公園（指定）（綜合）（修訂）令》。《指定令》旨在指定根據《條例》第13（1）條已予批准的地圖上所示範圍為紅花嶺郊野公園。

鄰近沙頭角 需專隊管理 至於《指定令》的影響，指定紅花嶺郊野公園可加強保護和保育紅花嶺一帶，使其免受不協調發展或人類活動的影響，長遠而言會對環境發揮正面作用。對可持續發展影響方面，指定紅花嶺郊野公園後，受到法定保護和積極管理的郊野公園總面積將增加約1.2%，有利香港自然保育工作。再者，指定紅花嶺郊野公園能加強港深兩地保護區的生態連繫，從而保育並提升區內整體自然景觀、生態及生境資源。

對經濟影響方面，由於該區地勢山巒起伏，經濟活動的基線發展潛力有限，因指定郊野公園而會損失的發展潛力整體而言屬微不足道。另一方面，擬議紅花嶺郊野公園將有助沙頭角地區發展生態旅遊。對財政及公務員的影響方面，由於紅花嶺遠離其他郊野公園，故在運作上需要由一隊專責人員管理新的郊野公園。運作和管理擬議郊野公園所需的額外經常資源，將以現有資源應付。