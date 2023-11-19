首10月逾千宗虐兒 增宿位安置

【本報訊】《強制舉報虐待兒童條例草案》目前正在立會審議，今年首10個月，相關部門及機構已接獲1,128宗虐兒案件，較去年同期上升11.7%，各界關注問題日趨嚴重。政務司司長陳國基昨日出席一活動表示，爭取盡早通過修例，當局亦會增加兒童住宿照顧服務及寄養服務的名額，為有需要的兒童提供一個緊急安置。

明年初探討網絡性罪行 虐兒案及求助數字上升，有援助組織認為社會各界的警覺性提升，執法人員亦指大眾保護兒童意識有所提高，加上社會復常，學校全面復課，兒童日常社交會與更多人有所接觸。執法部門會在明年初舉辦研討會，聯同社福教育臨床心理學家及各界專業人士，共同探討如何保護兒童，包括探討如何避免受網絡性罪行威脅。

陳國基又表示，政府將會全力配合審議工作，早日全面落實強制舉報機制，並且會加強相關的配套，包括制訂強制舉報者指南，為舉報者提供培訓，學習判斷需要舉報的虐兒個案，及早發現和介入嚴重個案。

另外，陳國基指，會與社會各界落實超過160項有關青年發展的具體行動及措施，全面輔助下一代。