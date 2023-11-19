恒大資訊日 中六生可報名考核

【本報訊】香港恒生大學昨舉辦「資訊日2023」，吸引眾多中學生及家長到場了解該校最新課程及入學資訊。該校同時展開2024/25學年本科招生，招生首日即吸引不少中六學生即場報名並參加考核。完成報名程序的合資格申請人，有機會於今年12月獲發首輪有條件取錄。

設校園導覽 訪教學設施 該校今年推出全新「學校推薦多元才能直接入學計劃」，提供更多元的入學途徑予運動、音樂、藝術等不同範疇獲得卓越成就的學生，或例如首席領袖生、學生會主席等具備傑出領導才能的學生，以及熱心參與社會服務的學生。參加該計劃的學生需通過學校推薦申請，該校經個別評核後會於香港中學文憑試成績放榜前發出直接取錄通知予成功申請者。該計劃亦適用於3間廣東省的港澳子弟學校。

資訊日期間，該校5所學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯及外語學院，即場設不同課程的攤位及簡介會，由教職員及學生為參觀人士解答有關入學的查詢，並介紹大學的校園生活。

該校亦有安排了各種工作坊及體驗活動，包括「AI實作工作坊」、「電視新聞製作工作坊」、「創意工作坊」等；又設校園導覽，讓參加者造訪各項先進教學設施， 包括「虛擬實境及大數據分析研究中心」、「金融交易實驗室」、「傳播學院影視製作中心」等。