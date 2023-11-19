慢病共治計劃 累計3500人網上預約

【本報訊】「慢性疾病共同治理先導計劃」於本月13日起展開，年滿45歲、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，當日起可以參加。基層醫療健康專員彭飛舟昨稱，計劃自推出以來，只計網上預約地區康健中心已達3,500多人，市民反應熱烈，約1,000人已成功配對指定家庭醫生和安排預約。對於部分新地區的醫生數目相對較少，他認為醫生需要較多時間了解計劃，地區康健中心將聯絡並呼籲區內醫生參與，冀明年首季家庭醫生診所可直接推行計劃。

冀家庭醫生診所直接推行 彭出席電台節目時表示，期望明年第一季可以由家庭醫生診所直接推行計劃，讓市民配對，屆時地區康健中心會提供標籤，讓醫生張貼在診所門外，以供識別。他續指，目前計劃僅涵蓋糖尿病和高血壓，但日後將會逐步擴大至更多疾病，目標是建構基層醫療系統和社區為本的網絡，期望所有家庭醫生都可參與。他形容「慢性疾病共同治理先導計劃」是長期計劃，希望市民慢慢熟悉計劃的詳情，了解身體健康的重要性，亦要有預防意識。

策略採購統籌處總監張偉麟認為，計劃推出之前已有400多名醫生登記參與，反應不錯，有醫生反映希望先作觀察，政府早前致電部分醫生詢問參與意向，70%表示有意參加，相信登記的醫生人數會逐步增加。

張又指，計劃目標參與人數無上限，資源暫時亦無上限，強調當局希望建立家庭醫生系統，期望所有醫生參加。他提到，共付額由醫生自行釐訂，醫生會考慮業務需要，評估市民反應制訂金額，認為機制非常靈活。