清涼天氣持續 打鼓嶺低至12℃

【本報訊】受東北季候風影響，本港天氣清涼及非常乾燥。天文台預計，清涼天氣今日維持，市區最低氣溫達攝氏17度，但由於日夜溫差頗大，而各區預料會進一步降溫，其中打鼓嶺或低見攝氏12度，要到本周初季候風稍轉緩和，才有所回暖。踏入冬天流感正醞釀爆發，市民要注意保暖。

根據分區天氣預報，今日市區氣溫介乎攝氏17至24度，吹東至東北風；新界地區氣溫會更低，有5區更低於攝氏15度，其中打鼓嶺預料最低攝氏12度；上水、石崗及流浮山或達最低攝氏13度；大埔亦低見攝氏14度。

周中回暖 高見27℃ 天文台表示，東北季候風會在未來數日稍為緩和，華南沿岸地區氣溫逐漸回升，天氣持續晴朗及乾燥，日夜溫差頗大。天文台預料另一股東北季候風會在本周後期影響廣東沿岸，該區風勢頗大。

九天天氣預報顯示，未來9日持續天晴乾燥，氣溫徘徊在攝氏17至27度之間，至於相對濕度則維持介乎40%至80%；本周三、四（22日及23日）回暖至攝氏21至27度。