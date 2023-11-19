創科高才招聘會 300人即場配對

【本報訊】配合今年施政報告「搶人才」，香港科技園公司與香港高才通人才服務協會昨日合辦創科高才招聘會，邀請近300位來自合資格頂尖大學的高才參與，即場跟約40間園區公司進行配對，提供逾200個不同領域職位。

香港科技園行政總裁黃克強表示，人才是推動創科向前的關鍵，惟現時本港科研人才短缺，科技園經常有超過一千個職位空缺，最急需人才。他續指，目前科技園員工有約70%為本地人，約30%內地人，其餘則為海外員工，過去暑假曾與美國史丹福大學合作，讓其學生到科技園實習，今後即將前往美國進行招募，繼續聘請世界各地人才，吸引更多的企業來科技園區創業。

科技園鼓勵聘國際人才 科技園公司同時宣布，將試行全新「國際創科人才領航計劃」，向符合資格園區公司提供支援，例如招聘會，人才配對等，以鼓勵他們招聘國際創科人才。公司也會為高才舉辦文化體驗活動、廣東話工作坊，以及提供落戶香港諮詢服務等，讓非本地專才盡快融入香港的生活，提高他們留港發展的機會。

香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍表示，自「高才通」計劃推出後，已接獲5.5萬個申請，超過4.3萬宗已經獲批，顯示各界反應熱烈，吸引眾多高才懷揣夢想來到香港，來提升香港經濟發展可持續性。