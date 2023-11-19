義工隊清潔沙洲 裝滿20袋垃圾帶走

【本報訊】夏天走了，但海灘被遺下大量垃圾。漁農自然護理署的義工隊昨日到位於屯門附近的沙洲，花了一至兩小時清走20袋垃圾，包括膠樽、發泡膠及家居廢物等。署方提醒，市民遠足郊遊要惜物減廢，自己垃圾自己帶走，好好愛護大自然。

漁護署同寅聯誼會義工隊昨組織約20名義工，一同到沙洲進行海岸清潔，執起海岸上的膠樽、發泡膠、玻璃、家居廢物等，合共裝滿了20個垃圾袋。雖然夏天已過，但近日秋高氣爽，適宜遠足，漁護署提醒市民郊遊時記得惜物減廢，自己垃圾自己帶走，實踐山海不留痕。

倡郊遊實踐山海不留痕 根據漁護署資料，沙洲位於新界西部龍鼓灘對出的一個島嶼，屬連島沙洲，與鄰近的龍鼓洲及白洲一帶因常有中華白海豚出沒，同列為具特殊科學價值地點及海岸保護區，並合稱為沙洲及龍鼓洲海岸公園。

環境保護署會就海岸清潔情況作評級，共設5級評分制，其中1級為良好，5級為欠佳。一般而言，若有地點被評為第3級或更差，環保署會轉介相關部門跟進處理。翻查環保署數據，沙洲及龍鼓洲的最新清潔評分為3，屬需優先處理海上垃圾的地點。