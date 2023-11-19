已發1606加價告票 遏垃圾蟲收效較小

當局：大規模上門滅蝨不切實際 亂拋垃圾及店舖阻街等的定額罰款加價後，當局截至上周四（16日），當局已發出1,606張告票，當中84%屬亂拋垃圾，而亂貼街招、店舖阻街和隨地吐痰分別佔少過一成。他認為，行動對打擊店舖阻街收效較大，強調增加罰款並非要增加庫房收入。

打擊「垃圾蟲」亂拋垃圾及店舖阻街違法行為，定額罰款已由今年10月22日起分別倍增至3,000港元及6,000元，政務司副司長卓永興昨在電台節目上指出，截至上周四已發出1,606張定額罰款通知書。去年施政報告提出全港約700個衞生黑點今年底前減少75%的KPI，卓永興指出，食環署對達標感到樂觀，甚至可比原定的減少幅度更高。他認為目前街頭環境清潔和阻止店舖阻街達到一定成果。他又指，當局早前已增加夜間滅鼠隊和利用科技打擊鼠患，捉到的老鼠較以往多五至六成，鼠患相關投訴亦有所減少。

此外，蝨患殺到，近日陸續有市民在公共交通工具發現懷疑床蝨，卓續稱，現時主要是外防輸入，從機場、公共交通工具、酒店等着手。對於劏房戶指沒有足夠資源應付蝨患，他指若果要求關愛隊大規模處理是不切實際，但可以視乎個別情況而提供支援。食環署和衞生署港口衞生科會在較高危的航班降落時，在機場閘口派傳單提醒旅客提防床蝨，並提供應對資訊。

按個別支援劏房蝨患 另外，機場行李認領送帶，已每小時清潔一次，各公共交通營辦商亦有徹底清潔等防範措施。至於劏房戶、三無大廈住戶可能欠缺資源對付床蝨，卓永興認為由政府大規模上門殺蟲是不切實際，但關愛隊會視乎個別情況提供支援，地區團體可聯絡地區治理專組跟進蝨患問題。