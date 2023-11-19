裝備外骨骼機械人 脊椎傷者加快復行

有助減輕神經陣痛 中風 腦癱 適用 脊椎受傷病人要面對漫長復康治療，除了影響活動能力，亦會影響控制血壓、大小便蠕動、心跳、皮膚溫度等功能。醫院管理局去年起引入外骨骼機械人復康服務，臨床治療成效比傳統外支架佳，有脊椎膿瘡患者術後4個月已能用拐杖步行。有醫生表示，本港每年約有200至250個脊椎受傷患者，是服務的潛在受惠者；服務亦適用於中風、腦癱病人，未來將討論擴展服務。

要使用傳統外支架進行復健，單是製作合適支架已需時數星期，而且要完全用患者自身力量支撐，患者體能消耗大，亦較容易「學壞姿勢」，甚至傷及其他關節。麥理浩復康院物理治療部部門經理黃志筠表示，外骨骼機械人有多個「摩打」提供助力，令患者能更早投入復康治療。機械人亦有多個感應器，能更全面收集治療數據，從而調校機械人切合患者需要，例如可調節機械人輔助力量、增減阻力等，亦可左右腳套用不同設定。

黃志筠又稱，使用傳統支架治療需要至少兩個治療師及一個支援人員，但外骨骼機械人則只需要一個治療師及一個支援人員，有助減輕人手壓力。

「治療半年已可自由郁動」 李女士去年3月初患上腹痛，其後病情惡化，雙腳麻痹癱瘓，至今年3月中到瑪麗醫院檢查，發現脊椎有膿瘡需接受手術，之後轉至麥理浩復康院，並於6月開始使用外骨骼機械人復建，到7月出院時已能用拐杖步行。李女士憶述當初轉至復康院時，簡單如起床亦要他人協助，最初使用機械人步行時亦是舉步維艱，但後來雙腳力量明顯恢復，「醫生本來同我講可能要幾年先康復，但依家半年時間已經可以自由郁動。」

麥理浩復康院於2018年率先引入外骨骼機械人，相關計劃於2022年恒常化，並擴展至其餘兩間脊椎受傷復康中心（九龍醫院及大埔醫院），預計每年可提供共3,000服務人次，主要服務對象為因意外及其他病理性退化導致脊椎受傷的患者，以及有脊椎功能障礙的長者。一般療程包含20次訓練，每次約一小時，病人住院期間毋須額外付費，只需繳付100元住院費，而於專職醫療診所則首次診症135元，其後每次80元。

本港每年約250脊椎傷者 瑪麗醫院矯形及創傷外科顧問醫生高日藍表示，外骨骼機械人治療可幫助病人減輕神經線陣痛、減低肌張力不適、保存骨質密度等，除能改善患者體力，亦增強其信心，從而提升生活質素。本港每年約有200至250個脊椎受傷患者，是服務的潛在受惠者，另外中風、腦癱等患者亦適用此服務，未來或會進一步討論擴展服務。

外骨骼機械人有多個「摩打」提供助力。（黃仲民攝） 高日藍