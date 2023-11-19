醫健：伶牙俐齒：牙科儀器消毒你要知

如果你問我，牙科診所最重要的設施是甚麼？不是牙科椅或者電鑽，而是一個不起眼的無名英雄：高壓蒸氣消毒機（Autoclave）。

高壓蒸氣消毒機 無名英雄 很多人可能不知道，以計算細菌數量，口腔是身體最骯髒的地方之一。我們從小亦知道，放進口的東西都必須要乾淨。因此到牙醫診所檢查或接受治療，牙醫必須確保儀器清潔。事實上，很多牙科治療，例如洗牙、杜牙根、植牙和智慧齒手術等，都會接觸血液和病人體內組織。

眾所周知，一些嚴重的疾病會經過血液傳染。比如乙型肝炎，廣東省和香港的帶菌者百分比遠超於世界大部分地方。有見及此，牙科儀器的消毒尤其重要。

所有牙科儀器，除非是用完即棄的（disposable），否則都會進行消毒。儀器會首先被清潔劑或超聲波機清除明顯的污垢、血漬和殘留物，然後放入專門的包裝袋或滅菌盒。包裝後的儀器會放入高壓蒸氣消毒機進行消毒。一般情況下，消毒過程需要在攝氏121度的高溫消毒30分鐘，或攝氏132度消毒5至10分鐘。滅菌過程中，高壓蒸氣將滲透到儀器表面，殺死所有細菌、病毒和孢子。冷卻後，包裝好的儀器會放好，直至需要時才打開使用。

香港大學牙醫學院一直致力訓練最優質的牙醫以服務香港市民。學院牙科課程其中最重要一環是教導學生明白牙科醫生有責任確保病人安全地接受治療，避免交叉感染。香港牙醫業界亦鼎力保持高質量的消毒標準，令市民更有信心接受牙科治療。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷