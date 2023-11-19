乙流惡過甲流 來勢兇 防失守

感染可併發腦炎心肌炎 專家籲打針「買保險」 本港夏季流感完結，但另一波流感料將爆發。香港大學醫學院兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，留意到本港過去兩周乙型流感的個案增加，預料乙型流感未來有機會在本港爆發。他指，乙型流感普遍比甲型流感嚴重，可引發更多併發症，例如心肌炎、肝炎及腦炎等。他形容接種疫苗就像「買保險」，促請市民應該在感染前接種，而非等到受感染或出現重症後才考慮。

前線兒童病房仍擠迫 關日華昨日表示，雖然流感的感染數字緩慢下降，但隨着近日天氣轉涼，不同的呼吸道病毒陸續有感染個案，一些不常見的傳染病亦再次出現，而現時前線兒童病房大部分時間仍擠迫。他表示整體流感疫苗接種率不高，6歲以下兒童的疫苗接種率約32%；6至12歲約37%；12至18歲亦不足20%，提醒家長和市民小心預防，盡快接種疫苗。

另外，港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅出席香港新聞博覽館的講座時表示，新冠病毒及流感將會「梅花間竹」地爆發。他指，本港今年12月將會踏入新冠病毒的高峰期，在農曆新年後，輪到冬季流感將會到達高峰，他預料會維持兩至三個月時間。

孔繁毅指，由於年初已經有很多人感染了流感，有一定抗體，相信冬季爆發情況不會像之前般嚴重。惟近期感染新冠病毒的個案錄得上升趨勢，有重症患者需要在深切治療部留醫，當中大多是長者及長期病患者。

XBB新冠疫苗 兩周到港 孔又指，當局正採購XBB新冠疫苗，相信未來一至兩星期就會到港，建議長者及高危人士接種，加強保護。