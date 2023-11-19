澳門消息：販毒兼吸毒 4男女被捕

【本報訊】兩名菲律賓籍男子被發現在澳門向活躍夜場人士販毒，執法部門調查一宗毒品案件期間，經調查掌握兩人的樣貌及住處，日前採取行動，共拘捕了4名涉案男女。

澳門的執法人員於上周四（16日）在新口岸區截獲其中一名目標男子，以及一名與之進行毒品交易的泰國籍女子，在兩人身上及菲籍男子住所搜出41.96克冰毒、3.98克熟可卡因、11.38克生可卡因、14粒搖頭丸、兩粒藍精靈、一小片LSD毒品，調製、分拆、吸食毒品工具，以及折合約兩萬澳門元懷疑毒品收益。

人員在上述單位又發現另一名目標男子及一名菲籍男子，再搜出2.89克冰毒、4.03克熟可卡因、一粒藍精靈和吸毒工具；全部毒品約值30萬澳門元。4名涉案男女均承認有吸毒習慣，其中首名被捕目標男子承認透過陌生人購買毒品，經加工後出售或分發予兩名涉案男女，另一名被捕目標男子則承認協助同黨處理毒品收益。人員以「不法生產麻醉藥品及精神藥物罪」、「不法販賣麻醉藥品及精神藥物罪」、「不法吸食麻醉藥品及精神藥物罪」、「不適當持有器具及設備罪」、「清洗黑錢罪」將4名涉案男女移送檢察院偵辦，並追查毒品來源及其他涉案人。