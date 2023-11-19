南亞兵又大嶼登岸 揮手呼救博拉滯港

闖雞翼角島扮遇險 4人獲釣魚郎發現 南亞人蛇持續攻港！過去一個月內，本港已截獲逾百名南亞人蛇，他們分循海陸空途徑連環犯境，每次均在不同位置搶灘登陸，執法部門繼上周二（14日）在港鐵天水圍站外，拘捕兩名南亞非法入境者後，昨日再接獲市民通報「蛇蹤」，指有數名非華裔男子懷疑被困大嶼山雞翼角島，期間不斷揮手呼救。人員派出船隻登島搜索，尋獲4名沒有入境紀錄的南亞及非洲漢，他們隨即被帶走扣查。南亞人蛇接連搶灘申領「行街紙」留港，不但浪費公帑更成治安隱患，外界敦促港府盡快收緊假難民政策，以免後患無窮。

昨日中午約1時半，一名釣魚郎在大嶼山西面海域垂釣後，駕乘船隻離開期間，在途經象鼻岩對開的雞翼角島時，發現島上有數名非華裔男子揮手大喊，似乎正在呼叫求援，由於懷疑他們非法闖入香港境內，遂慌忙報案求助。執法部門根據報案人提供的資料，隨即調配人手及派遣船隻趕赴現場，人員登島經仔細搜索後，截獲4名非華裔男子。

拘兩巴基男兩尼國漢 據悉，由於4人均未能出示有效身份證明文件，同時沒有任何正式入境資料紀錄，人員經初步調查後，遂以涉嫌「非法入境」把他們拘捕。被捕4人年齡介乎28至50歲，當中兩人為巴基斯坦籍、兩人為尼日利亞籍。其中，3人健康狀況大致良好，由船隻載返執法部門扣查，另一人因膝蓋擦損，需由政府飛行服務隊直升機接載至赤鱲角政府飛行服務隊基地總部，再由救護車送往北大嶼山醫院治理。人員正追查他們循何種途徑抵達香港，不排除會採取進一步拘捕行動。

南亞裔人蛇連環攻港，由上月22日至今，已截獲12波非法入境人士，先後於西貢薯莨洲、流浮山對開后海灣、萬宜水庫東壩、橫瀾島、蒲台島、石鼓洲、大嶼山二澳、分流、石門甲道、清水灣、天水圍及雞翼角島，累計拘捕131名偷渡客，主要是巴基斯坦籍、孟加拉籍及印度籍。

近期南亞人蛇攻港事件簿