澳門消息：誤信買股大賺 老婦失92萬
【本報綜合報道】澳門再有居民墮入投資騙局。一名女性年長投資者，疑被加入一個WhatsApp投資群組，受到群組騙徒誘騙投資股票，至提現遭拒才揭發受騙，損失近92萬澳門元。另一名男事主被騙近4萬澳門元。
兩宗騙案的案情顯示，一名女長者的手機號碼上月被加入一個WhatsApp投資群組，群友不停吹噓買股票賺大錢。至上月底，群友游說她買股票，事主信以為真，大手投資89萬港元，至近日見有錢賺，要求提現被拒，「客服」稱需要交手續費。事主才覺受騙，拒絕後報案求助，折合損失近92萬澳門元。
認購「新股」 男子唔見4萬
另一宗網上投資騙局發生於上月，一名中年男事主透過網上投資廣告，被「客服」介紹投資「內地A股」易賺錢。事主下載指定的應用程式及開戶投資一萬澳門元，未幾見到帳戶有錢賺，於是加碼3萬澳門元。騙徒游說事主認購「新股」可賺更多，事主稱無錢，要求提現此前的本金及利潤，「客服」隨即失聯。事主懷疑受騙，日前報案求助，損失4萬澳門元。
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