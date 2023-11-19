旺角冚黃賭毒 拉46男女

【本報訊】旺角區執法人員，於上周四及上周五（16及17日）一連兩日展開代號「疾響」的反罪惡行動，大規模堵截三合會收入來源、遏止青少年犯罪活動及打擊街頭暴力。

包括5內地人 期間，人員突擊搜查區內13個住宅及商業單位，以及13間包括遊戲機中心、桌球室、麻雀館及夜總會等娛樂場所，搗破10個非法釣魚機賭場、一個毒窟、一個賣淫場所及一個色情光碟分銷中心。

行動中，執法人員共拘捕30男16女（20至64歲），當中5名為內地人，他們涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」、「吸食危險藥物」、「管理賣淫場所」、「發布淫褻物品」、「管有淫褻物品以供發布用途」、「未能出示身份證明文件」、「逾期居留」及「被通緝人士」等。

人員在行動中共檢獲59部釣魚機、約7,000元賭款、約3,800隻市值共約11.5萬元的色情光碟，以及總值約3,000元、包括可卡因、海洛英及「冰」毒等懷疑毒品。