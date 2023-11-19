虛擬資產趨普及 投資前宜做足功課

【本報訊】雖然港人對基本理財的認識不斷提高，但市場上仍然出現各類型的投資騙局。根據執法部門數據顯示，今年上半年的本港整體罪案總數增加了36%，當中詐騙案的增加是主要因素之一，包括近期較為轟動的虛擬資產平台JPEX案，當中約有2,600名市民受影響，涉款超過15.8億元。

投資者及理財教育委員會主席杜淦堃表示，隨着數碼科技的進步及社交媒體愈來愈受歡迎，港人在個人理財時所面對的新機遇及挑戰不斷增加，尤其針對新興的金融產品，以虛擬資產為例，在大學及初入職場的青年人當中，不少都有投資，反映年輕人投資虛擬資產愈來愈普及。

投委會網頁 羅列產品特性風險 杜續指，投委會網站早已設有虛擬資產專題網頁，提供一系列有關虛擬資產的投資者教育資訊，幫助公眾了解虛擬資產的特性和風險。他期望，市民可積極善用投委會在社交媒體平台和網站上的資源，培養良好的投資和理財習慣，定期檢視自己的投資行為和態度。

他又提醒，無論投資者選擇任何投資產品，首先要提高警覺，保護自己的財產；投資前亦要先了解有關產品的特性及風險，以選擇適合自己的投資產品；此外更要謹慎投資，並檢視和反思自己的投資行為及態度。

杜淦堃