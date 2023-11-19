治安不靖騙布全城 首9月案件損失飆5成

高回報低風險招徠 網上欺詐升幅最勁 香港淪為詐騙之都。今年首9個月，執法部門接獲超過2.9萬宗騙案，電話詐騙、網上情緣、網上投資騙案全部飆升，騙案之頻密「相當於每兩宗罪案便有一宗是騙案」。各種騙案的事主損失總額高達50億元，較去年飆升51%。當局呼籲市民不要誤信「高回報，低風險」及其他各種騙案招徠。執法部門月底起會擴大反詐騙協調中心的工作，並與10間銀行成立平台，由銀行派員協助執法部門提升攔截騙款的能力，並加強彼此情報交流。

當局數據顯示，今年首9個月，執法部門共接獲逾2.9萬宗騙案，較去年同期的逾1.9萬宗騙案增加52%。首9個月騙案損失的50億元，亦較去年同期的33億元同步飆升逾51%。

翻查詐騙罪案的種類，網上騙案升幅最為顯著，今年1至9月，部門共接獲逾2.1萬宗網上騙案，涉及逾37.5億元，遠超去年全年的網上騙案總數逾1.9萬宗，損失高達30.7億元。

網上騙案中，涉及雜項的騙案，如網上求職及投資騙案等升幅最明顯，今年首9個月已有7,004宗案件，涉及近28.3億元，高於去年全年的6,317宗網上雜項騙案、涉及14.6億元。

受害最細僅13歲 鑑於網上投資騙案激增，今年首3季就錄得3,523宗案件，較去年同期上升約1.6倍；且損失金額巨大，現已超過21億元，亦較去年同期上升超過兩倍。受害人年齡介乎13至80歲，最大金額案件涉及2,700萬元，故呼籲市民小心所謂「高風險、低回報」的招徠。

電騙亦激增49% 此外，電話騙案亦不斷上升。今年首9個月，執法部門共接獲2,506宗電話騙案，較去年同期的1,687宗，上升約49%，損失金額達7.5億元。今年首3季，「猜猜我是誰」的電話騙案佔比最多，達1,822宗，若與去年同期的780宗相比，更激增逾2.3倍。

執法部門強調，會透過宣傳及與持份者合作，防範騙案；其中去年與通訊商合作，共封鎖及暫停2,000多個被列入黑名單的本地手機號碼，及超過5,800個可疑網站，成功令電話騙案宗數，由去年的平均每月約380宗，下降至今年首3季，每個月平均約270宗。

市民不要輕信「高回報，低風險」的招徠。 近年網上騙案電話騙案個案數字