的士撼客貨車再撞人 清潔工捲車底

【本報訊】昨日清晨7時許，一輛市區的士沿荃灣楊屋道往葵涌方向行駛，當駛至明愛賽馬會荃灣牙科診所對開，的士懷疑失控撞向路旁一輛客貨車。適時，一名姓劉（61歲）女清潔工途經上址，猝不及防下被的士撞倒復被捲困車底，有途人赫見發生意外，慌忙協助報案。救援人員接報趕至，迅速救出被困的劉婦，她腳部骨折幸仍清醒，經救護員敷治包紮後，再由救護車急送仁濟醫院救治。

執法人員封鎖現場，意外中客貨車右車尾損毀，姓鍾（27歲）司機沒有受傷；至於肇事的士左車頭則嚴重毀爛，姓黎（60歲）的士司機沒有受傷。執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛」拘捕的哥，並把他帶走扣留調查。

六旬的哥稱陽光影響視線 據悉，有人聲稱事發時因陽光猛烈影響視線肇禍，惟實際意外經過及原因則有待進一步調查。據了解，不幸遭的士撞傷的姓劉清潔女工，人稱「連姐」今年7月始由內地來港定居，與家人同住葵涌葵聯邨。她來港前於內地經商，目前已把生意交予子女打理，詎料開工時遭遇橫禍。

另外，上周三（15日）下午2時許，一輛的士沿九龍城衙前圍道西行，當駛至獅子石道交界，的士司機懷疑收掣不及，的士撞倒一名橫過馬路的姓黃（58歲）女子，她頭部重創倒地昏迷，途人赫見發生意外，慌忙報案求助。救護員接報趕至，把傷者急送伊利沙伯醫院救治，惜至上周五重傷不治。執法人員經初步調查後，早前以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕肇事的姓莊（67歲）的士司機，他已被扣留調查。