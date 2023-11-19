專家料避鐵騎後「冇回軚」釀禍

【本報訊】旅遊巴士失控猛撼香港殯儀館正門，有指涉事旅巴在閃避電單車後再起步肇禍，香港汽車會永遠榮譽會長李耀培估計，旅遊巴閃避電單車時，司機可能緊急煞車及扭盡右軚閃避，但再起步時未有回軚，結果踩油下致車輛右飆。同時，司機亦疑因過於慌張未有緊急煞掣導致意外，但亦不排除事故與車輛機件故障有關，故此真正原因仍有待驗車後確定。

近年殯儀館外多車禍 李耀培表示，正常情況下，司機在開車後始會扭動軚盤，但是次意外中旅遊巴閃避電單車前，司機因切線時已扭了右軚。當旅遊巴再次起步時，不排除司機忘記已扭了右軚，誤以為軚盤依然向前，故在踩油之下旅遊巴便急速右飆。由於事出突然，司機在緊張下未有緊急煞掣，因而導致旅遊巴在數秒內衝向殯儀館門口。因此，他估計意外可能涉及人為因素，同時不排除涉及車輛機件故障。所以，他認為駕駛大型車輛的司機，在開車前應確定軚盤方向，並且小心盲點位置，否則會造成無法挽回的嚴重意外。

另外，近年在殯儀館外曾發生多宗車禍，車禍引起網民議論更大呼「好邪」！今年6月2日晚上，一輛載客小巴沿紅磡暢運道落斜，在駛至世界殯儀館對開，與一輛迎面上斜的工程車碰撞，小巴上至少9男女受傷，幸俱清醒，全需由救護車送院治理。2022年12月13日，一輛電單車沿大角咀大角咀道駛至九龍殯儀館後門對開交通燈位，適時另一輛電單車尾隨而至，疑因收掣不及猛撼前方電單車，兩名鐵騎士更凌空飛起，墮地後一仆一碌，有網民看過有關車Cam影片後大呼「好邪」及「好大仇口」。另外，2018年11月26日晚上，3部私家車駛經慈雲山蒲崗村道鑽石山殯儀館對開意外相撞釀3車串燒，意外造成5人受傷，傷者經敷治包紮後需送院治理。