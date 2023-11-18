公僕泥沙俱下 換血提升質素

黑暴一役，公務員「掉轉槍頭」跟政府對着幹，反映港府長年累月對公務員放任監管終於釀成惡果。儘管《港區國安法》生效後，港府着手整頓公務員漸見成效，但撇除國安因素，公務員的紀律問題依然備受詬病。數字顯示，最近5個年度共有過千名公務員干犯刑事罪行而被懲處，反映公務員泥沙俱下的冰山一角。

公務員事務局提交立法會的文件指出，在2018/2019至2022/2023的5個年度，總共有1,124名公務員被裁定干犯刑事罪行，需接受紀律行動和懲處，當中229人遭嚴厲譴責，譴責有177人，革職者佔124人，另有71人迫令退休及6人被降級。而單是2022/2023年度被懲處的個案，便較上一年度急升37%。公務員知法犯法，質素全面下跌，有目共睹。

事實上，當局在今年4月亦有披露公務員被紀律懲處的相關情況，結果被紀律懲處人數最多的政府部門，依次是警隊、郵政署及食環署。事隔逾半年，現在情況是否依然差不多，公眾眼睛雪亮，心中有數。

只要稍為留意新聞，幾乎每日都有警員涉嫌違法的消息，妨礙司法公正有之，非禮強姦有之，監守自盜亦有之，凡此種種，不一而足。警隊在黑暴一役鎮暴有功是不爭的事實，但警員水平良莠不齊同樣不容否認。至於郵政署過去屢被揭發呃OT津貼等亂象，市民記憶猶新；食環署更不消說，一直長居最多市民投訴的政府部門榜首。一粒老鼠屎足以搞壞一鍋粥，港府再不正視公務員紀律問題，嚴加整頓，勢必嚴重打擊管治威信和政府形象。

顯而易見，公務員干犯刑事罪行固然有其自身問題，但懲處機制冗長和欠缺效率，不僅被革職者只屬少數，其餘所謂的嚴厲譴責、譴責、提早退休或降級，明為懲罰，實則同變相縱容無異。這些問題公僕照樣享有高薪厚職和退休金，「鐵飯碗」牢不可破，試問在如此制度下，他們怎會不有恃無恐，心存僥倖？

別說干犯刑事罪行這麼嚴重，單是表現欠佳、懶散不作為的公務員便比比皆是，但因此而被當局啟動終止聘用程序者，有如九牛一毛。過去5年，僅得19人被終止聘用，佔19萬名公務員的萬分之一，完全不成比例。港府言必稱強政勵治，更提出KPI衡工量值，但事實證明，在官僚僵化的機制下，公務員賞罰不清，毫無提升效率的動力。

正如有立法會議員指出，終止聘用機制過於繁複冗長，涉事公務員又有多輪申訴機會，以致部門主管怕事避難，往往隻眼開隻眼閉。若下屬並非涉及刑事罪行，寧願多一事不如少一事，結果公務員質素不但無法提升，反而跌跌不休，大失民心。

公務員猶如政府的齒輪，若他們怠工懶做甚至壞了，整個政府施政便隨時癱瘓。明乎此，加強公務員愛國教育、專業培訓、提升紀律操守，固然少不得，但更重要是完善監管賞罰制度。何況香港回歸已經廿多年，遲早應與內地公務員體系接軌，正本清源，換人換血，防止再被內鬼作亂。