撥亂反正：表面和諧 暗戰台海

「習拜會」順利舉行，一如外界預測，基於中美國內外的政治和經濟需要，習近平與拜登在會內會外都表現客氣，互相噓寒問暖。其中拜登主動以手機展示習近平年輕時訪美的舊照，又祝賀與拜登同日生日的中國第一夫人彭麗媛生辰快樂，狀甚老友。但拜登其後回應記者提問時，又再次形容習近平為「獨裁者」，可見會議並未有改變美國官方與媒體的反華情緒。

對於會談本身，兩國官方都宣稱取得大進展，但實際上兩人的講話大多是老調重彈，包括中美兩個世界大國需要對話合作，管控分歧，避免衝突，反對脫鈎。會議唯一的實質成果，是兩國同意恢復中斷近一年的軍事高層溝通，以及美國以解除制裁中國公安部物證鑑定中心，換取中國加緊打擊毒品芬太尼。但對於困擾中國經濟的貿易及科技制裁，對於令美國騎虎難下的俄烏及以巴戰事，雙方幾近隻字不提，顯然是立場大異，多談也無益。

習拜會表面和諧，對兩國諸多嚴重分歧隱惡揚善，唯獨是對台灣問題則打開天窗說亮話。習近平明言美方須以具體行動體現不支持台獨，停止武裝台灣，以至支持中國和平統一，說法及用詞明顯比過往強硬。惟美國僅重申「一中」政策不變及反對單方面改變兩岸現狀，事後的官方公布連「不支持台獨」一句也被刪去，並反過來要求中方不要干預明年舉行的台灣領導人選舉。

巧合的是，在習拜會差不多同一時間，台灣的國民黨與民眾黨宣布就合作迎戰大選達成6點共識。其中民眾黨主席柯文哲更隨即自爆，收到美方查詢「藍白合」是否有北京介入，反證美國對台灣政局介入之深。台海暗戰一觸即發，中美元首都不希望演變成明戰，但是否如願又是另一回事。