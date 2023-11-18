自成一家：美以兩國分歧日深

自從上月初哈馬斯突襲以色列以來，以軍的報復行動至今已展開一個多月，地面部隊亦早已進佔加薩，大家開始討論如何收場。這也造成以色列和美國開始出現分歧。

以色列軍事行動的首要目標是摧毀哈馬斯，由於雙方的軍事實力差距太大，以軍要實施物理摧毀並不困難，問題是如何保障勝果──不讓哈馬斯死灰復燃或出現「哈馬斯2.0」。以色列總理內塔尼亞胡日前聲言以國應「無限期地承擔加薩地區的總體安全責任」，就是出於這個考量。

在以色列國內，內塔尼亞胡是出了名的政壇強硬派右翼分子，他去年整合右翼光譜重新上台執政，已被外界稱為史上「最右」政府。內氏的民望在哈馬斯突襲發生後驟降，不少國民都認為他應該為情報不準確和人質事件負責。所以，近來內塔尼亞胡提出長期佔領加薩，是符合其角色定位的。如果要與巴勒斯坦和談，讓巴人自治，以色列國民大可選擇主張以巴和平進程的中左翼執政聯盟上台。內塔尼亞胡只能表現得異常強硬，以鞏固基本盤。

問題是美國並不想如此。美國國家安全顧問沙利文曾經表示反對以色列重新佔領加薩，反對驅趕巴勒斯坦民眾，以及蠶食加薩領土，可以說是否定了內塔尼亞胡的方案。以色列在加薩大開殺戒，區內醫院遭襲擊，早產兒死亡，導致美國國內湧現許多大型反戰示威，加上國際上反對以色列的國家愈來愈多，美國顯然不想為了以色列而失去整個中東地區。

總括而言，內氏未能阻止哈馬斯襲擊，已經失分，因此要表現得強硬，以讓國人對其重拾信心。但美國下的是一盤更大的棋，在追求一種比較平衡的結局，最終美以可能會達成某種折衷的方案。