冰鑑春秋：美國公然介入台灣選舉

柯文哲在接受媒體專訪時自爆，美國在台協會（AIT）在得知藍白合後打電話要求他說明是否受到大陸影響，才會同意藍白合？賴清德見獵心喜，立刻說美國要是沒有證據，不會質問柯文哲，這就是大陸介入台灣選舉的鐵證，顯見所謂藍白合，就是大陸操控中共同路人統治台灣；還批評柯文哲不懂外交慣例，怎能將此事公然說出？

美國介入台灣選舉其實不是新聞，幾乎所有台灣主要參選人，在選前都會訪美「面試」，就是最好的明證！但如此簡單粗暴的要求參選人說明，還真是聞所未聞。雖說AIT事後發表聲明，表示美國不會選邊站隊，卻並未否認要求柯說明這件事，等於承認了自己就是打了這通電話。這除了間接印證美國想要影響台灣選舉外，還描繪出美國自居天朝上國的醜惡嘴臉，認為自己下指導棋是理所當然，完全將台灣當作次殖民地看待。

可笑的是，美國這樣直截了當的質問柯文哲，到底希望獲得怎樣的答案？難道他們期待柯承認自己就是受到大陸壓力才這樣做嗎？這種拙劣的外交技巧簡直令人搖頭。而賴清德以為自己不僅趁機攻擊了在野黨，又可以嘲諷北京討好美國，簡直一舉三得，殊不知卻將自己面對美國的諂媚姿態表露無遺。照理來說，賴清德身為副總統，又是執政黨主席，對於美國這種公然介入台灣選舉的做法，應該立刻予以強烈譴責與抗議才對。結果他非但認為美國此舉理所當然，還批評柯文哲說實話是不懂外交慣例。難道過去美國就是這樣對民進黨頤指氣使，在美國爸爸的淫威之下，民進黨絲毫沒有膽量反抗，只能像個奴僕一樣忍氣吞聲、俯首聽命嗎？

綠營口中勇敢的台灣人，到頭來只是搖尾乞憐的看門狗？真是丟盡台灣人的臉！